Репортаж из Бородянки, города, который почти сравняла с землей российская артиллерия
Репортаж из Бородянки, города, который почти сравняла с землей российская артиллерия
Бородянка - это поселок городского типа в 60 километрах от Киева. По нему российская армия вела массированный обстрел, уничтожив большую часть жилых домов.
По словам украинской полиции, под обломками все еще могут находиться тела сотен людей.
Корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн побывал в Бородянке и поговорил с уцелевшими жителями города.