Репортаж из Бородянки, города, который почти сравняла с землей российская артиллерия

Репортаж из Бородянки, города, который почти сравняла с землей российская артиллерия
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Бородянка - это поселок городского типа в 60 километрах от Киева. По нему российская армия вела массированный обстрел, уничтожив большую часть жилых домов.

По словам украинской полиции, под обломками все еще могут находиться тела сотен людей.

Корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн побывал в Бородянке и поговорил с уцелевшими жителями города.