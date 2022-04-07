Украинские беженцы на польской границе: "Мы пили по два глотка воды в день"
Украинские беженцы на польской границе: "Мы пили по два глотка воды в день"
Очереди на пограничных КПП между Украиной и соседними Польшей, Венгрией и Словакией не иссякают. Люди бегут из Мариуполя, Харькова, Киева и других городов. По данным "Красного креста", Украину покинули уже больше 4 миллионов человек.
Би-би-си пообщалась с теми, кто пытается пешком перейти украинско-польскую границу у села Медыка. Беженцы рассказали, что они видели, и от чего бегут.
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