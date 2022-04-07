Черниговщина после отхода российской армии. Видео

37 минут назад

За Чернигов и Черниговскую область с начала войны шли ожесточенные бои, войска РФ осаждали областной центр и вели обстрелы. По мирным объектам, как уверяет Минобороны РФ, ударов не наносилось. После отхода российской армии стало возможно оценить масштаб разрушений в самом городе и окружающих его селах.На некоторых видео из Чернигова видно множество свежих могил. Жители рассказывают о том, как встретились с российскими военными. Минобороны России в конце марта сообщило, что начало "плановую перегруппировку" войск для "активизации действий на приоритетных направлениях и завершения операции по полному освобождению Донбасса".