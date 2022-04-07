"Не вносите раздор в нашу церковь". Запорожский митрополит Лука - о войне, РПЦ, УПЦ и ЛГБТ
"Не вносите раздор в нашу церковь". Запорожский митрополит Лука - о войне, РПЦ, УПЦ и ЛГБТ
30 марта Русская служба Би-би-си поговорила с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, иерархом Украинской православной церкви о войне, отношениях с РПЦ, заявлениях о ЛГБТ и о том, можно ли разрешить разногласия внутри православной церкви.
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