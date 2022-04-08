Рассказы выживших: как Буча и Гостомель возвращаются к мирной жизни
После отступления российских военных весь мир был шокирован кадрами с убитыми мирными жителями на фоне руин в Буче и Гостомеле. Сейчас эти города постепенно возвращаются к мирной жизни.
По официальным данным украинских властей на 6 апреля, в Буче убиты 320 мирных жителей, в Гостомеле - 400 пропали без вести.
В России представители власти продолжают утверждать, что изображения и кадры с погибшими в Буче сфабрикованы. Никаких доказательств этому не предоставлено.
Украинские военные, полиция и волонтеры разбирают завалы, разминируют дома и дороги, и убирают с улиц освобожденных городов тела погибших.
Министерство внутренних дел Украины предупреждает, что возвращаться в свои дома людям пока опасно.
Корреспондент Би-би-си побывал в Буче и Гостомеле и поговорил с местными жителями.
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