"Вышла со двора, услышала наш говор украинский". Как Чернобыль пережил оккупацию

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"Вышла со двора, услышала наш говор украинский". Как Чернобыль пережил оккупацию

час назад

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31 марта российская армия начала покидать зону Чернобыльской АЭС. Военные были там более месяца.

По некоторым данным, из Чернобыля российская армия планировала двигаться на Киев, до которого около 130 км. Но многие эксперты считают, что зона отчуждения – место небезопасное для армии, так как тяжелая военная техника поднимает радиоактивную пыль.

Сотрудники ЧАЭС и местные жители рассказали агентству Reuters о том, как прожили этот месяц и как вели себя российские военные.

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