"Это мы кино снимаем!". Как видео из Ленобласти выдали за "украинский фейк"

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"Это мы кино снимаем!". Как видео из Ленобласти выдали за "украинский фейк"

17 минут назад

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На телеканале "Россия 24" вышел сюжет, где "люди в военной форме" что-то делают с манекеном. Ведущий за кадром говорит, что они "хотят выдать манекен за труп" и что "десятки фейков такого же плана появляются в украинских телеграм-каналах".

Режиссер Надежда Колобаева узнала в этих кадрах съемки своего сериала, которые проходили в Ленобласти. “Я посмотрела [сюжет], им написала в комментариях: "Алло, ребята! Это мы кино снимаем!”, - рассказала Колобаева в интервью Русской службе Би-би-си.

После ее поста в "Фейсбуке" сюжет с сайта "России 24" удалили, но видео успело разойтись по соцсетям. На момент публикации материала Би-би-си федеральный телеканал никак не высказался об этой ситуации.

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