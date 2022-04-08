"Это мы кино снимаем!". Как видео из Ленобласти выдали за "украинский фейк"
На телеканале "Россия 24" вышел сюжет, где "люди в военной форме" что-то делают с манекеном. Ведущий за кадром говорит, что они "хотят выдать манекен за труп" и что "десятки фейков такого же плана появляются в украинских телеграм-каналах".
Режиссер Надежда Колобаева узнала в этих кадрах съемки своего сериала, которые проходили в Ленобласти. “Я посмотрела [сюжет], им написала в комментариях: "Алло, ребята! Это мы кино снимаем!”, - рассказала Колобаева в интервью Русской службе Би-би-си.
После ее поста в "Фейсбуке" сюжет с сайта "России 24" удалили, но видео успело разойтись по соцсетям. На момент публикации материала Би-би-си федеральный телеканал никак не высказался об этой ситуации.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: