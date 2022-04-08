"Правда лежит в больнице без ноги". Жители Черниговской области о военных действиях России

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"Правда лежит в больнице без ноги". Жители Черниговской области о военных действиях России

16 минут назад

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Село Ягодное в 140 км от Киева почти месяц находилось под контролем российских военных. 130 мирных жителей Ягодного насильно поместили в подвале местной школы.

Здесь, в комнате размером 65 кв.м., без вентиляции и санитарных условий, бок о бок с трупами, им пришлось находиться 25 дней.

Корреспондент Би-би-си Йогита Лимаи побывала в освобожденном Ягодном и побеседовала с людьми, выжившими в этих условиях.

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