"Правда лежит в больнице без ноги". Жители Черниговской области о военных действиях России
"Правда лежит в больнице без ноги". Жители Черниговской области о военных действиях России
Село Ягодное в 140 км от Киева почти месяц находилось под контролем российских военных. 130 мирных жителей Ягодного насильно поместили в подвале местной школы.
Здесь, в комнате размером 65 кв.м., без вентиляции и санитарных условий, бок о бок с трупами, им пришлось находиться 25 дней.
Корреспондент Би-би-си Йогита Лимаи побывала в освобожденном Ягодном и побеседовала с людьми, выжившими в этих условиях.
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