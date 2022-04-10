Новые следы убийств под Киевом: братская могила и десятки погибших

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Новые следы убийств под Киевом: братская могила и десятки погибших

час назад

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В селе Бузовая под Киевом, которое также некоторое время было занято российскими военными, нашли еще одну братскую могилу. Журналисты "Рейтер" стали свидетелями того, как из нее удалось достать по меньшей мере два тела.

Ранее сообщалось о братских могилах в Макарове и Буче, где нашли тела более 130 и 280 мирных жителей соответственно.

Российские власти отрицают участие в массовых убийствах. Они также утверждают, что изображения и кадры с погибшими - постановочные.

Тела мирных жителей на улицах Бучи лично видели правозащитники и журналисты, в том числе и корреспонденты Би-би-си.

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