Почему китайского блогера из Одессы называют предателем на родине?
Ван Цзисянь, программист из Пекина, переехал в портовый город Одесса в Украине три месяца назад. С началом войны он стал постить видео о своих буднях и жизни в соцсети и стал популярным.
Взгляды Цзисяня на вторжение России в Украину не совпадают с официальной позицией Пекина. Некоторые на родине называют его предателем. Достается блогеру и от комментаторов.
Многие китайцы поддерживают действия Путина. В китайском аналоге TikTok ролики с участием российского президента, министра обороны Сергея Шойгу или главы Чечни Рамзана Кадырова набирают тысячи лайков.
Цзисянь хотел бы вернуться на родину, но только после того, как война в Украине закончится.
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