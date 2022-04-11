Руины драмтеатра и разрушения в Мариуполе: кадры с дрона
Руины драмтеатра и разрушения в Мариуполе: кадры с дрона
Разрушенный мариупольский драмтеатр и новые разрушения в жилых кварталах города хорошо видны на новых съемках с дрона.
Мариуполь больше месяца находится под осадой российских военных. Эвакуировать из города удалось лишь 140 000 жителей.
Еще 170 000, по данным мэрии Мариуполя, остаются в городе без питьевой воды и электричества.
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