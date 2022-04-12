Цели "спецоперации": как они менялись по заявлениям российских чиновников и политиков

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Цели "спецоперации": как они менялись по заявлениям российских чиновников и политиков

39 минут назад

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Российские чиновники и политики часто отвечают на вопросы касающиеся целей вторжения в Украину. За полтора месяца войны их комментарии стали звучать иначе.

В выступлении президента России 24 февраля прозвучали слова демилитаризация и денацификация. Далее их не раз использовали чиновники. Позже чаще стали звучать мысли об освобождении Донбасса как о главной цели военных действий.

Русская служба Би-би-си собрала подборку.

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