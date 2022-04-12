Животные в Украине: как зооволонтеры помогают брошенным питомцам во время войны

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Животные в Украине: как зооволонтеры помогают брошенным питомцам во время войны

49 минут назад

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"Мы научились кормить животных через глазок и высверливать дырки", - рассказывают создатели проекта "ЗооПатруль Київ".

До войны они снимали рекламу для разных брендов, но с началом боевых действий переквалифицировались в спасателей животных. В Киеве "ЗооПатруль" уже помог вытащить из квартир 750 животных, чьи хозяева были вынужденных бежать от войны и оставить питомцев дома.

Волонтеры по всей Украине помогают и тем животным, у которых никогда не было дома. Например, Елена Таран из Херсона всю жизнь занималась помощью больным животным и продолжила делать это, несмотря на оккупацию города.

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