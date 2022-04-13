10 лет правления Ким Чен Ына. Как Северная Корея отмечает годовщину
10 лет правления Ким Чен Ына. Как Северная Корея отмечает годовщину
Ким Чен Ын занял высшие посты в КНДР в 27 лет после того, как его отец Ким Чен Ир умер в декабре 2011 года.
Несмотря на обещания о денуклеаризации, лидер Северной Кореи продолжает развивать ядерную и ракетную программы. С 2006 года КНДР провела шесть ядерных испытаний, четыре из которых пришлись на время правления Ким Чен Ына.
Из-за санкций и коронавируса экономика страны в глубоком кризисе.
Впрочем все это не помешало КНДР отметить годовщину серией красочных торжеств.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: