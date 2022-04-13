10 лет правления Ким Чен Ына. Как Северная Корея отмечает годовщину

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10 лет правления Ким Чен Ына. Как Северная Корея отмечает годовщину

55 минут назад

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Ким Чен Ын занял высшие посты в КНДР в 27 лет после того, как его отец Ким Чен Ир умер в декабре 2011 года.

Несмотря на обещания о денуклеаризации, лидер Северной Кореи продолжает развивать ядерную и ракетную программы. С 2006 года КНДР провела шесть ядерных испытаний, четыре из которых пришлись на время правления Ким Чен Ына.

Из-за санкций и коронавируса экономика страны в глубоком кризисе.

Впрочем все это не помешало КНДР отметить годовщину серией красочных торжеств.

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