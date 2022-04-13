Изнасилования военного времени. Свидетельства женщин из поселков под Киевом
Изнасилования военного времени. Свидетельства женщин из поселков под Киевом
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Во многих местах на подступах к Киеву, из которых ретировались российские вооруженные силы, мирные жители переживают шок от произошедшего с ними.
Значительное число женщин обратились в органы власти с жалобами об изнасилованиях. На местах известны и такие случаи, когда, надругавшись над своими жертвами, насильники убивали их.
Корреспондент Би-би-си на Украине Йогита Лимаи побеседовала с некоторыми из жертв этой войны. Внимание, видео содержит шокирующие кадры.