Изнасилования военного времени. Свидетельства женщин из поселков под Киевом

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Изнасилования военного времени. Свидетельства женщин из поселков под Киевом

19 минут назад

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Во многих местах на подступах к Киеву, из которых ретировались российские вооруженные силы, мирные жители переживают шок от произошедшего с ними.

Значительное число женщин обратились в органы власти с жалобами об изнасилованиях. На местах известны и такие случаи, когда, надругавшись над своими жертвами, насильники убивали их.