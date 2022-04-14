"Стыдно сбегать из Киева". История вернувшейся украинки

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"Стыдно сбегать из Киева". История вернувшейся украинки

39 минут назад

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Горожане постепенно возвращаются в Киев по мере отхода российских войск и усиления угрозы боевых действий в других местах. Трудности этих людей связаны не только с тем, что опасна сама дорога. Это сложно и на эмоциональном уровне.

27-летняя Людмила Чиркова покинула Киев на второй день войны.

С самого начала принятое решение не давало ей покоя.

В своем видеодневнике она объясняет, почему она вернулась в родной город.

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