Мариуполь до и после начала войны: как изменились конкретные места в городе

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Мариуполь до и после начала войны: как изменились конкретные места в городе

9 минут назад

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С момента начала войны Мариуполь стал одним из ключевых мест, где ведутся активные боевые действия между российскими и украинскими войсками.

По словам заместителя мэра Мариуполя Сергея Орлова город разрушен на 80-90%. В ходе бомбардировок пострадали жилые кварталы и центр города, где находится драмтеатр.

Би-би-си сравнила кадры Мариуполя до начала военных действий и после.

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