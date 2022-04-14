Мариуполь до и после начала войны: как изменились конкретные места в городе
Мариуполь до и после начала войны: как изменились конкретные места в городе
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С момента начала войны Мариуполь стал одним из ключевых мест, где ведутся активные боевые действия между российскими и украинскими войсками.
По словам заместителя мэра Мариуполя Сергея Орлова город разрушен на 80-90%. В ходе бомбардировок пострадали жилые кварталы и центр города, где находится драмтеатр.
Би-би-си сравнила кадры Мариуполя до начала военных действий и после.
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