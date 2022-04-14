Спасатели вытащили щенка из-под завалов после обстрела

Спасатели вытащили щенка из-под завалов после обстрела

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Донецкая областная полиция сняла на видео, как спасатели во время разбора завалов после обстрела в селе Михайловка раскопали щенка. Он оказался жив, чем безмерно порадовал и спасателей, и хозяина.

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