Спасатели вытащили щенка из-под завалов после обстрела
Спасатели вытащили щенка из-под завалов после обстрела
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Донецкая областная полиция сняла на видео, как спасатели во время разбора завалов после обстрела в селе Михайловка раскопали щенка. Он оказался жив, чем безмерно порадовал и спасателей, и хозяина.
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