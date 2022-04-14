"Мы не понимаем, как можно зарабатывать на крови". Интервью президента Украины Би-би-си

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Мы не понимаем, как можно зарабатывать на крови". Интервью президента Украины Би-би-си

33 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью корреспонденту Би-би-си Клайву Майри назвал действия России против его страны геноцидом.

"Постоянно говорят, что они [российские войска] что-то защищают, защищают "русский мир". Этот "русский мир" - это открытая российская война, и миром там, извините, и не пахнет", - сказал Зеленский.

Полную версию интервью можно прочитать здесь.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: