"Мы не понимаем, как можно зарабатывать на крови". Интервью президента Украины Би-би-си
"Мы не понимаем, как можно зарабатывать на крови". Интервью президента Украины Би-би-си
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью корреспонденту Би-би-си Клайву Майри назвал действия России против его страны геноцидом.
"Постоянно говорят, что они [российские войска] что-то защищают, защищают "русский мир". Этот "русский мир" - это открытая российская война, и миром там, извините, и не пахнет", - сказал Зеленский.
Полную версию интервью можно прочитать здесь.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
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