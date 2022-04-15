"Это крик души". Почему в США протестуют против выступлений комика Нурлана Сабурова

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"Это крик души". Почему в США протестуют против выступлений комика Нурлана Сабурова

13 минут назад

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Американское турне Нурлана Сабурова практически в каждом городе сопровождается протестами и выступлениями местных жителей. Они требуют, что комик ясно высказался насчет войны в Украине.

В Лос-Анджелесе зрители пришли на концерт с украинским флагом, в Сиэттле протестующие с плакатами собрались у концертного зала, а в Сан-Франциско в начале выступления на сцену вышла женщина в белом платье со следами красной краски - это была украинка Юлия Косивчук. "Это месячные?" - пошутил Сабуров, чем вызвал на себя шквал критики в социальных сетях.

Русская служба Би-би-си побеседовала с Юлией о том, почему она решилась на такой шаг.

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