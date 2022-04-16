Кинопродюсер Роднянский об отъезде из России и ответственности за войну культуры и элит.

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Кинопродюсер Роднянский об отъезде из России и ответственности за войну культуры и элит.

18 минут назад

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Кинопродюсер Александр Роднянский c начала боевых действий в Украине активно высказывается против войны и критикует действия Кремля.

В интервью корреспонденту Би-би-си Петру Козлову он рассказал о том, как принял решение ухать из России, почему русская культура ответственна за происходящее в Украине и о возможном сценарии окончания войны.

Александр Роднянский - российско-украинский продюсер, известный своей работой над десятками фильмов и сериалов, таких как "Левиафан", "Нелюбовь", "9 рота", "Сталинград", "Бесы", "Дылда"

.Роднянский родился и жил в Украине, основав там канал "1+1", в России он также работал на телевидении, возглавлял холдинг "СТС Медиа".

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