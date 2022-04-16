Мариуполь. Видео из района завода Ильича

Мариуполь. Видео из района завода Ильича

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Журналисты Reuters побывали около металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе, о взятии которого 15 апреля заявили в Минобороны РФ.

На кадрах видно множество тел погибших.

Мариуполь находится в полном окружении с начала марта. Бои за город не прекращаются.

В Донецкой областной военной администрации сообщают о 22 тысячах погибших в городе.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:

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