Бой за "Азовсталь": что говорят представители России и Украины

Бой за "Азовсталь": что говорят представители России и Украины

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В Мариуполе российские военные ведут штурм металлургического комбината "Азовсталь".

Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин говорит, что на территории "Азовстали" от российских обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 мирных жителей.

Представители самопровозглашенной ДНР утверждают, что на территории "Азовстали" мирных жителей не осталось, и на призывы обеспечить их эвакуацию отвечает отказом.

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