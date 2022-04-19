Бой за "Азовсталь": что говорят представители России и Украины
Бой за "Азовсталь": что говорят представители России и Украины
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В Мариуполе российские военные ведут штурм металлургического комбината "Азовсталь".
Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин говорит, что на территории "Азовстали" от российских обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 мирных жителей.
Представители самопровозглашенной ДНР утверждают, что на территории "Азовстали" мирных жителей не осталось, и на призывы обеспечить их эвакуацию отвечает отказом.
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