"Крик боли и вой единства". Дэвид Гилмор и Гай Пратт о песне в поддержку Украины

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"Крик боли и вой единства". Дэвид Гилмор и Гай Пратт о песне в поддержку Украины

18 минут назад

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Участники британской рок-группы Pink Floyd впервые за 28 лет выпустили новую песню. В основу композиции "Hey Hey Rise Up!" лег вокал певца украинской группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка. Он выложил в своем "Инстаграме" видео с исполнением песни "Ой у лузі червона калина".

В беседе с Би-би-си гитарист Pink Floyd Дэфвид Гилмор так объяснил решение записать песню в поддержку Украины: "Мы, как и многие, испытали ярость и разочарование от этого мерзкого акта, когда одна из сильнейших держав мира вторглась в независимую, мирную, демократическую страну и убивает ее население".

Все средства от продаж и использования "Hey Hey Rise Up!" пойдут на гуманитарную помощь Украине.

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