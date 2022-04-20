В школах России проводят уроки о пользе санкций. Стоит ли им верить?

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В школах России проводят уроки о пользе санкций. Стоит ли им верить?

54 минуты назад

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С начала войны в Украине против России ввели беспрецедентные по масштабу и силе санкции, которые негативно влияют на экономику страны.

Однако с конца марта во многих российских школах на уроках обществознания ученикам начали показывать видеолекции, в которых рассказывается о пользе санкций и о том, как импортозамещение поможет восстановить экономику страны.