В школах России проводят уроки о пользе санкций. Стоит ли им верить?
В школах России проводят уроки о пользе санкций. Стоит ли им верить?
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
С начала войны в Украине против России ввели беспрецедентные по масштабу и силе санкции, которые негативно влияют на экономику страны.
Однако с конца марта во многих российских школах на уроках обществознания ученикам начали показывать видеолекции, в которых рассказывается о пользе санкций и о том, как импортозамещение поможет восстановить экономику страны.
Би-би-си попросила прокомментировать эти уроки экономиста, профессора Чикагского университета Константина Сонина.