"Показушные видеоролики": что известно о бойцах из Чечни в Украине

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"Показушные видеоролики": что известно о бойцах из Чечни в Украине

31 минуту назад

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Рамзан Кадыров активно поддерживает войну в Украине постами в своем телеграм-канале. Раньше главной публичной площадкой для главы Чечни был "Инстаграм", но его аккаунт там заблокировали еще в 2017 году.

В своем телеграме Кадыров регулярно сообщает об успехах бойцов из Чечни, осуждает процесс переговоров с властями Украины и хвалит Владимира Путина. За время войны аудитория его канала выросла вдвое - с одного до двух миллионов подписчиков. Но что еще известно о бойцах из Чечни в Украине?

Русская служба Би-би-си поговрила об этом с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым.

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