Старики в подвале. Как выживают оставшиеся в Николаеве пожилые люди

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Старики в подвале. Как выживают оставшиеся в Николаеве пожилые люди

21 минуту назад

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Портовый город Николаев на юге Украины был одним из первых атакован российскими войсками в конце февраля.

Интенсивные обстрелы города вынудили многих жителей бежать, но многие, прежде всего пожилые люди, эвакуироваться не смогли.

Корреспондент Би-би-си Кэтрин Бьяруханга побывала в районе Кульбакино, где встретилась с оставшимися в городе жительницами.

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