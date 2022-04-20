Старики в подвале. Как выживают оставшиеся в Николаеве пожилые люди
Старики в подвале. Как выживают оставшиеся в Николаеве пожилые люди
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Портовый город Николаев на юге Украины был одним из первых атакован российскими войсками в конце февраля.
Интенсивные обстрелы города вынудили многих жителей бежать, но многие, прежде всего пожилые люди, эвакуироваться не смогли.
Корреспондент Би-би-си Кэтрин Бьяруханга побывала в районе Кульбакино, где встретилась с оставшимися в городе жительницами.
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