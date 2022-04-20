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"Нам важно держаться вместе". Как беженцы учат украинский

53 минуты назад

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По данным ООН на конец марта, более 4 миллионов украинцев покинули свои дома после того, как Россия начала войну в Украине. Многие люди переехали в западные, украиноязычные, области и приняли решение учить украинский.