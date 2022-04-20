"Нам важно держаться вместе". Как беженцы учат украинский
"Нам важно держаться вместе". Как беженцы учат украинский
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По данным ООН на конец марта, более 4 миллионов украинцев покинули свои дома после того, как Россия начала войну в Украине. Многие люди переехали в западные, украиноязычные, области и приняли решение учить украинский.
Корреспонденты Би-би-си побывали в Коломые, небольшом городе в Ивано-Франковской области, который принял множество беженцев из русскоговорящих областей Украины - Харьковской, Черниговской, Киевской. Они поговорили с теми, кто решил выучить украинский, и с их учителем - Артуром Пройдаковым.