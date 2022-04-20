Чего хочет Марин Ле Пен для Франции и может ли она победить на президентских выборах?

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Чего хочет Марин Ле Пен для Франции и может ли она победить на президентских выборах?

37 минут назад

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"Цены на фрукты и овощи выросли на 25%. Это случилось еще до проблем, связанных с войной в Украине", - говорит Марин Ле Пен в разговоре с французскими фермерами.

Лидер правой партии "Национального объединения" Марин Ле Пен уже третий раз борется за пост президента Франции. В этот раз она набрала самый большой процент в первом туре за всю свою карьеру и вышла во второй тур с наименьшим разрывом со своим оппонентом - действующим президентом Эммануэлем Макроном.

Пока Макрон общался с Кремлем, Ле Пен сосредоточилась на президентской кампании. Она поднимает не только свои уже традиционно любимые темы - безопасность и иммиграцию, но резко критикует рост цен и падение уровня жизни во Франции за последние несколько лет.

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