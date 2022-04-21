"Приказываю отменить". Путин заменил штурм "Азовстали" блокадой
"Приказываю отменить". Путин заменил штурм "Азовстали" блокадой
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Штурм "Азовстали" начался 19 апреля. По данным украинских властей, там находятся около тысячи мирных жителей.
Организовать гуманитарный коридор для них и для раненых военных до сих пор не удалось.
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