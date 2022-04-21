"Зачем так обманывать народ?" Что говорят родные срочников с крейсера "Москва"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Зачем так обманывать народ?" Что говорят родные срочников с крейсера "Москва"

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России, загорелся 13 апреля 2022 и позже затонул. Украина утверждает, что нанесла удар по крейсеру. Россия - что на корабле возник пожар, в результате которого взорвались боеприпасы, а на дно он пошел из-за шторма.

Минобороны России заявило, что всех моряков спасли, опубликовав видео, как утверждается, с экипажем "Москвы". Позже никакой информации от ведомства не было.

Кроме того, обнаружилось, что на борту "Москвы" находились военнослужащие срочной службы. Сейчас многие родные матросов до сих пор не знают их судьбу.

Русская служба Би-би-си поговорила с родственниками тех, кто служил на "Москве".

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: