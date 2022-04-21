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Мины на кладбище и братские могилы: город Тростянец после ухода российских войск

57 минут назад

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Даже после ухода российской армии местные жители опасаются ходить на могилы близких - кладбище заминировано. Местные власти говорят о десятках убитых среди мирных жителей и массовых захоронениях. Точное количество погибших в Тростянце будет известно после эксгумации.Россия не раз отрицала обвинения в нападениях на мирных жителей и называет все свидетельства фейками. Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: