Михаил Ходорковский: "В своей голове Путин воюет с НАТО и США, а вовсе не с какой-то там Украиной"

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Михаил Ходорковский: "В своей голове Путин воюет с НАТО и США, а вовсе не с какой-то там Украиной"

35 минут назад

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Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский дал интервью ведущему программы Би-би-си HARDtalk Стивену Сакуру, в котором предположил, что "Путин с высокой степенью вероятности эту войну всё-таки проиграет".

Ходорковский, когда-то самый богатый олигарх России, рассказал и о том, что он думает про президента России и его методы ведения войны с Украиной.

Помимо прочего ведущий программы HARDtalk Стивен Сакур обсудил с Ходорковским какие последствия для России может иметь отказ европейских стран от использования российских нефти и газа и том каким бизнесмен видит будущее России.

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