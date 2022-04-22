Войне вопреки. Садовод из Чернигова о том, как город возвращается к жизни

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Войне вопреки. Садовод из Чернигова о том, как город возвращается к жизни

44 минуты назад

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В разрушенном войной Чернигове садовод со стажем Александр Ведула готовит рассаду и ждет открытия сезона танцев в городском парке. Чернигов, расположенный в 150 километрах от украинской столицы, с первых дней войны оказался под обстрелами российской армии, наступающей в направлении Киева.

От авиаударов пострадали жилые дома, школы и детсады, промышленные кварталы и памятники архитектуры. В городе пропадали электричество, газ, начались перебои с доставками продовольствия.

По данным мэрии, за время войны в Чернигове погибли около 700 человек.

Садовод Ведула более месяца почти не бывал в городе, во время бомбежек укрывался дома.

Вместе с Би-би-си он посмотрел во что превратился Чернигов и поделился своими советами о том, как сохранить оптимизм.

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