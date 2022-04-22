Интервью одного из офицеров "Азова" Би-би-си. Видео

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Интервью одного из офицеров "Азова" Би-би-си. Видео

34 минуты назад

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Заместитель командира украинского полка "Азов" Святослав Паламар, который находится сейчас на территории завода “Азовсталь”, дал интервью Би-би-си.

"Азовсталь" - последний незанятый российскими войсками участок Мариуполя, города, который находится в блокаде с начала марта.

21 апреля власти России заявили, что взяли Мариуполь под контроль. При этом Владимир Путин приказал отказаться от штурма "Азовстали", чтобы не рисковать жизнями военных, но заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".

Паламар рассказал, в каком положении находятся военные полка "Азов", после более чем 52 дней в блокаде, и о мирных жителях, которые также находятся на территории "Азовстали".

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