"Русский голос против войны": Виталий Манский и Чулпан Хаматова выступили на митинге в Риге
"Русский голос против войны": Виталий Манский и Чулпан Хаматова выступили на митинге в Риге
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В Риге прошла акция "Русский голос против войны", в ней приняли участие известные россияне, уехавшие из страны после начала войны.
Перед собравшимися выступили режиссер Виталий Манский и актриса Чулпан Хаматова.
Ранее Хаматова была доверенным лицом Путина. Русская служба Би-би-си спросила у актрисы, ощущает ли она личную ответственность за то, что Россия напала на Украину.