"Бог бережет". Что говорят украинцы в день Пасхи

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"Бог бережет". Что говорят украинцы в день Пасхи

45 минут назад

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В Украине отметили Пасху. Виктория из Запорожья рассказывает: "И солнце светит, и небо ясное, а в душе спокойствия не существует".

Люди пришли к храму, несмотря на возможные обстрелы. Правда, некоторые не решились заходить внутрь. "По-быстрому: освятил нам батюшка - и мы идем домой", - говорит Олена.