"Каждый месяц войны – это год разминирования". Кто и как обезвреживает пригороды Киева после ухода российских войск

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"Каждый месяц войны – это год разминирования". Кто и как обезвреживает пригороды Киева после ухода российских войск

49 минут назад

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Отступавшая российская армия оставила после себя множество мин и неразорвавшихся снарядов. Ими буквально усеяны села Киевской области.

Местные власти просят уехавших жителей пока не возвращаться домой. Специалисты говорят, что на разминирование дорог, домов, дворов может уйти не меньше года. Би-би-си побывала в нескольких селах Киевской области и увидела, как работают пиротехники и саперы.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: