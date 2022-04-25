В школах России спели гимн и подняли государственный флаг. Видео
В школах России спели гимн и подняли государственный флаг. Видео
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25 апреля 2022 в некоторых школах России учебную неделю начали с исполнения гимна и поднятия флага.
Ранее Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что эту церемонию планируется внедрить с 1 сентября во всех школах страны. Владимир Путин эту идею поддержал, но попросил "сделать это достойно".
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