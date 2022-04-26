Как мошенники наживаются на войне в Украине

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Как мошенники наживаются на войне в Украине

19 минут назад

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После начала войны множество организаций и фондов начали собирать пожертвования для помощи украинцам. Это спровоцировали активность среди мошенников. Как выяснила Би-би-си, в сети появилось множество поддельных благотворительных сайтов.

Злоумышленники используют фотографии реальных людей и даже тексты обращений с настоящих благотворительных сайтов.

Как распознать мошенников – в расследовании Би-би-си.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: