"Весь мир вчера просто умер". Отец погибшей в Одессе семьи дал интервью Би-би-си

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"Весь мир вчера просто умер". Отец погибшей в Одессе семьи дал интервью Би-би-си

час назад

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В субботу российские войска выпустили семь ракет по Одессе. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом и разрушила несколько квартир. Погибли 18 человек, еще 20 получили ранения.