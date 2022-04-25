"Весь мир вчера просто умер". Отец погибшей в Одессе семьи дал интервью Би-би-си
"Весь мир вчера просто умер". Отец погибшей в Одессе семьи дал интервью Би-би-си
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В субботу российские войска выпустили семь ракет по Одессе. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом и разрушила несколько квартир. Погибли 18 человек, еще 20 получили ранения.
Среди жертв - семья Юрия Глодана: его теща, жена Валерия и их трехмесячная дочь Кира. Юрий рассказал Би-би-си о трагедии.