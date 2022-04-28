Романтики и мы: документальный фильм Би-би-си

22 минуты назад

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Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Возможно, вы думаете, что мир, каким мы его знаем сегодня, появился только вчера. Но это не так. И даже не позавчера. Демократия, протесты и борьба за свои права. Чувство национальной принадлежности в его хороших и плохих проявлениях. Одержимость собой и психологией. И тёмные закоулки человеческого сознания. Даже любовь к природе и озабоченность будущим планеты.

Всё это творение романтиков, поколения художников, живших и работавших двести лет назад, в годы после Французской революции. Их творения появились на свет в век потрясений и перемен. И сегодня они откликаются в нас ничуть ни меньше, чем в те времена.

От Французской революции до современных протестов. История гражданского сопротивления

Французская революция стала первым примером, когда народные волнения приняли такую силу, что смогли кардинально поменять ход истории страны и всей Европы. Но кто заложил в людей уверенность того, что это возможно? В первой серии цикла "Романтики и мы" британский историк Саймон Шама расскажет, как европейские художники, поэты и писатели стали движущей силой протеста.

Чертоги разума. Как одержимость собой и психологией привела человека в темные закоулки сознания

Кажется, что в 21 веке увлечение психологией, ментальным здоровьем, практиками осознанности и самопознания стало чем-то обыденным, привычным для всех. Но откуда появился сам концепт такой сосредоточенности на себе? Саймон Шама рассказывает, как открытие бессознательного повлияло на европейское искусство 19 века и, в итоге, на современный мир.

От любви к родине до национализма: как привязанность к родным местам разделяет людей

Прежде люди были преданы монархам и правителям. А горячую любовь к родной стране привили нам именно романтики. Своими стихами, музыкой и живописью они превратили сентиментальную привязанность к родным местам, которая была с нами всегда, в нечто гораздо более глубокое и мощное. Но эта же страсть, трансформировавшаяся за почти сто лет революций и войн, произвела на свет нечто совершенно противоположное. Своего злобного близнеца, ненавидящего иностранцев и делящего людей на своих и чужих.