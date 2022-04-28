«Вьетнамская Леди Гага» против Коммунистической партии
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
Фильм доступен для просмотра на всех территориях, за исключением следующих: Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия,Сан-Марино, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.
Певицу Май Кхой называли «вьетнамской Леди Гагой» за ее эпатажные образы и откровенные песни. Она была любимицей коммунистической партии Вьетнама, гастролировала по всей стране и за ее пределами.
В какой-то момент певица стала понимать, что свобода ей дороже славы и богатства, и, когда она своими глазами увидела, как государство притесняет всех несогласных, у нее изменились приоритеты. Она стала бороться с системой, и система быстро обрушила на нее свой гнев, но она не сдалась и записала протестный альбом.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма на всех территориях, за исключением следующих: Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия,Сан-Марино, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.