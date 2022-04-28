«Вьетнамская Леди Гага» против Коммунистической партии

час назад

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Певицу Май Кхой называли «вьетнамской Леди Гагой» за ее эпатажные образы и откровенные песни. Она была любимицей коммунистической партии Вьетнама, гастролировала по всей стране и за ее пределами.

В какой-то момент певица стала понимать, что свобода ей дороже славы и богатства, и, когда она своими глазами увидела, как государство притесняет всех несогласных, у нее изменились приоритеты. Она стала бороться с системой, и система быстро обрушила на нее свой гнев, но она не сдалась и записала протестный альбом.