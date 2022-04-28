«Тряпка»: история борьбы с коррупцией, беззаконием и несменяемостью власти

час назад

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Фильм доступен для просмотра на всех территориях, за исключением следующих: Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия,Сан-Марино, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.

Есть ли шанс у оппозиционного политика победить на выборах в стране, где процветают беззаконие и коррупция? Полный наивности и энтузиазма кенийский фотокорреспондент Бонифас «Тряпка» Мванги, много лет обличавший коррупцию в правительстве и нарушения прав человека, решает проверить это на себе.

Многие десятилетия к выборам в Кении по сути были допущены представители только трех племен из более пятнадцати - такое наследие оставило после себя британское правление. Для молодого поколения кенийцев, верящих, что честный политик может выиграть, Бонифас олицетворяет надежду. Но играть по правилам, когда твои противники ведут грязную игру - запугивают оппонентов, угрожают жизням их семей, дают взятки за голоса - сложно, особенно с пустыми карманами.