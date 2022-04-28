Женщины-сантехники: как стать востребованной в «мужской» профессии

27 минут назад

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История Хавлы и ее коллег, которые, несмотря на вековые предрассудки, разделяющие рынок труда в Иордании на «женские» и «мужские» профессии, стали первыми в стране женщинами-сантехниками.

В большинстве арабских стран женщинам запрещено находиться дома одним с посторонним мужчиной. Но теперь не нужно ждать, пока муж придёт с работы и вызовет сантехника — женщина может сама вызвать женщину-сантехника! Также Хавла смогла открыть курсы для девушек, где они могут освоить новую профессию. Это стало спасением для Айше, матери троих детей, недавно потерявшей мужа-единственного кормильца в семье.