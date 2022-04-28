Женщины-сантехники: как стать востребованной в «мужской» профессии
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Фильм доступен для просмотра на всех территориях, за исключением следующих: Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия,Сан-Марино, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.
История Хавлы и ее коллег, которые, несмотря на вековые предрассудки, разделяющие рынок труда в Иордании на «женские» и «мужские» профессии, стали первыми в стране женщинами-сантехниками.
В большинстве арабских стран женщинам запрещено находиться дома одним с посторонним мужчиной. Но теперь не нужно ждать, пока муж придёт с работы и вызовет сантехника — женщина может сама вызвать женщину-сантехника! Также Хавла смогла открыть курсы для девушек, где они могут освоить новую профессию. Это стало спасением для Айше, матери троих детей, недавно потерявшей мужа-единственного кормильца в семье.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма на всех территориях, за исключением следующих: Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия,Сан-Марино, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.