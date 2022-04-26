Снос памятника "Дружбы народов" в Киеве. Видео

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Снос памятника "Дружбы народов" в Киеве. Видео

52 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

В Киеве решили избавиться от памятника единству Украины и РФ, воздвигнутого к 60-летию образования СССР. Демонтаж фигур двух рабочих, украинца и русского, держащих в поднятых руках "знак дружбы народов", начался утром 26 апреля. От одной из 6-метровых скульптур в процессе сноса отвалилась голова.

Саму же «Арку дружбы народов» переименуют и будут подсвечивать в цветах украинского флага. Под ней также установлена гранитная многофигурная скульптура по мотивам Переяславского совета 1654 года с Богданом Хмельницким и московским посолом. Ее тоже демонтируют, но позже.