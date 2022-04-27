Как живут беженцы из Украины в Венгрии - самой пророссийской стране ЕС?
Как живут беженцы из Украины в Венгрии - самой пророссийской стране ЕС?
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С начала войны Венгрия приняла около пятисот тысяч беженцев из Украины. Тем не менее, она остается самой пророссийской страной Евросоюза.
Например, Венгрия отказалась поставлять Украине оружие и запретила перевозить его по своей территории.
Как в таких условиях устроена помощь беженцам, и насколько тут задействовано государство? Би-би-си рассказывает историю Полины и ее родных, которым пришлось бежать из Севродонецка.