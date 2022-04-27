"Даже слез не осталось". Как родственники ищут своих близких из Мариуполя
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Трехкратная чемпионка США по бальным танцам, уроженка Украины Антонина Скобина уже почти два месяца не может связаться со своими близкими из Мариуполя. В такой же ситуации с начала марта, когда город оказался в блокаде, еще тысячи человек.
У Антонины в Мариуполе жили мама, бабушка и дедушка. Последний, как ей удалось узнать, умер из-за нехватки лекарств.
В Мариуполе нет ни электричества, ни еды, ни воды, ни мобильной связи, и каждый день девушка ждет хоть какой-нибудь весточки от матери.21 апреля министр обороны России Шойгу доложил президенту Путину о взятии Мариуполя под контроль.
Украина утверждает, что сопротивление в городе продолжается.
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