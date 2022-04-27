"Даже слез не осталось". Как родственники ищут своих близких из Мариуполя

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Даже слез не осталось". Как родственники ищут своих близких из Мариуполя

47 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Трехкратная чемпионка США по бальным танцам, уроженка Украины Антонина Скобина уже почти два месяца не может связаться со своими близкими из Мариуполя. В такой же ситуации с начала марта, когда город оказался в блокаде, еще тысячи человек.

У Антонины в Мариуполе жили мама, бабушка и дедушка. Последний, как ей удалось узнать, умер из-за нехватки лекарств.

В Мариуполе нет ни электричества, ни еды, ни воды, ни мобильной связи, и каждый день девушка ждет хоть какой-нибудь весточки от матери.21 апреля министр обороны России Шойгу доложил президенту Путину о взятии Мариуполя под контроль.

Украина утверждает, что сопротивление в городе продолжается.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: