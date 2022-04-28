Гимнастка поневоле: как девочек принуждают выступать в цирке

28 апреля 2022

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Фильм доступен для просмотра на всех территориях, за исключением следующих: Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.

Каждый год из Непала в Индию нелегально переправляют около 10,000 женщин и детей, Это один из самых крупных маршрутов торговли людьми в мире. Часто детей продают владельцам цирков.

История о девочке из Непала, которую похитили в 14 лет и вывезли выступать в цирке в Индии. Спустя 15 лет ее семья находит ее через организацию, которая помогает семьям непальцев, чьих детей похитили и насильно вывезли в Индию.