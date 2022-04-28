"Надел броник и поехал". Как работают украинские фермеры

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"Надел броник и поехал". Как работают украинские фермеры

43 минуты назад

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В Запорожье снаряды российских "Градов" начали прилетать уже через неделю после начала вторжения.

Но украинских фермеров это не останавливает - они выходят на работу в бронежилетах и касках.

Украина - один из крупнейших экспортеров пшеницы в мире.По оценкам ООН, из-за войны Украина потеряет от 20 до 30% посевных площадей.

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